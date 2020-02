Jessi Uribe dijo la razón por la que no tendrá más hijos

Jessi Uribe tiene cuatro hermosos hijos y en su cuenta de Instagram dejó claro que no tendrá más.



El cantante de música popular hizo un divertido juego de filtros en redes sociales en el que “decifraría” lo que le depararía el 2020.



La respuesta fue que será padre nuevamente. No obstante, el mismo quiso aclarar que se hizo la vasectomía y que no está en sus planes ser padre otra vez.



"Ya me operé. Dejen de joder", dijo Jessi Uribe.









Muchos seguidores quedaron sorprendidos con la noticia, pues no esperaban que tomara esa decisión tan pronto.



Aunque muchos lo relacionan sentimentalmente con Paola Jara, cabe destacar, que la cantante ha dicho en algunas entrevistas que no está pensando en ser madre.