Josse Narváez le respondió a mujer que le dijo que "era un patán con Cristina Hurtado"

Cristina Hurtado y Josse Narváez son considerados una de las parejas más estables de la farándula, pues tienen dos hijos, varios años juntos y siguen muy enamorados.



Recientemente, Cristina compartió un recuerdo con José en el que aparecen bailando en una piscina muy románticos en uno de sus viajes. El video fue halagado por muchos, pero un comentario negativo llamó la atención de Josse Narváez.



Una mujer comentó que los había visto en un aeropuerto y que no estaban en la mejor actitud como pareja. Incluso, afirmó que José se había "portado como un patán con Cristina".



"Me los encontré en el aeropuerto de Cartagena, ella iba con unas sandalias de tacón y le decía que estaba agotada del viaje. Él súper patán caminaba adelante, muy rápido y ni la mano le dio. No todo lo que se ve en redes es cierto", escribió la mujer.



Sin embargo, muchos la tacharon de envidiosa y hasta Josse Narváez salió a responderle.



“...Quién sabe lo que sucedía en realidad. A lo mejor estaba ofuscado por alguna situación urgente o corriendo para cumplir una cita o incluso corriendo para llegar a un baño. Ohh noticia!!! Somos humanos, de todas formas muchas gracias. Necesitamos más personas con el poder de la clarividencia y que ojalá se concentren en los momentos y los detalles buenos de los demás…”, fueron algunas palabras que respondió el actor y presentador.



La discusión quedó captada en pantallazos que ya circulan en redes sociales







Josse Narváez se "agarró" con mujer que cuestionó su relación con Cristina Hurtado. pic.twitter.com/HDz6ePTG0o — Pille pues (@PuesPille) July 1, 2020