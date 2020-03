Luisa Fernanda W respondió duro a los que le preguntan si está embarazada

Luisa Fernanda W se conectó en un live con sus seguidores para responder muchas de sus preguntas. Sin embargo, en la transmisión evadió varias veces la pregunta: "¿estás embarazada?".



No obstante, pasados varios minutos decidió responderle a los que insistentemente le hacían la pregunta y le pedían "aclarar el tema".



Muy molesta la youtuber afirmó que "no tiene por qué salir a aclarar nada".



"Es una tema que no tengo que salir a aclarar. ¿Qué tengo que aclarar? ¿De cuándo a acá yo estoy obligada a hablar de x o y tema? Es como si me estuvieran obligando, yo no tengo que salir a aclarar nada", señaló Luisa.



También dejó claro que en caso de estar o no embarazada ella piensa en factores importantes para una mujer ene se estado como "esperar al menos a tener tres meses de embarazo" para hablar sobre eso. Además dejó claro que "en su momento saldrá a hablar del tema".



Este es el fragmento del video en el que Luisa Fernanda W responde









