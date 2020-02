Mateo Carvajal le respondió bien duro a quienes lo critican por tatuarse la cara

Mateo Carvajal está feliz disfrutando de su etapa como padre de su pequeño Salvador con quien comparte tiernos momentos que publica en redes.



El ganador del Desafío Súper Humanos 2017 contó que se había realizado un nuevo tatuaje en la cara y decidió responderle duro a quienes lo critican.



"Me hice un tatuaje pequeño. ¿Qué por qué me lo hice?, porque me dio la gana, porque no me caga y no me da miedo los que siempre dicen de: ‘Se cagó la vida’. Gente estúpida que dice: ‘Salvador cuando lo vea se va a asustar’. Esto representa algo importante para mí y ya”, dijo Mateo.



También dejó claro que "quienes están detrás de una pantalla criticando son los que se dañan la vida" y pidió respeto por su vida privada y sus decisiones.