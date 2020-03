Melina Ramírez conmovió a sus seguidores con un video que, según ella, la hizo llorar de felicidad.

La modelo grabó el momento en que su hijo Salvador le dijo “mamá”.

Emocionada por lo que estaba escuchando soltó al final un “te amo”, después de darle unos cuantos mimos.

En menos de un día, la publicación superó el millón de reproducciones.

Aunque la mayoría de mujeres que son mamás compartieron el sentimiento de la caleña, los otros seguidores confesaron que también derramaron una lágrima al verlo.

“MAMÁ... Hoy sentí como nunca lo que significa esa palabra... no saben lo que fue ese momento para mí. Hoy lloré de la felicidad. Te amo hijito, me has adelantado el mejor regalo de cumpleaños”, escribió.