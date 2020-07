Yina Calderón no deja de sorprender a sus seguidores con las decisiones que toma para verse y sentirse mejor con su aspecto físico.



Recientemente, Yina confirmó que este 18 de julio irá nuevamente al cirujano plástico para hacerse marcación abdominal.



"Yo no hago ejercicio y las fajas no marcan la chocolatina", dijo Yina en un video.



Además, recalcó que no será lo único que se hará, pues espera marcar los brazos y piernas, retirar piel sobrante de la papada y estirar un poco la piel de la cara.





Los comentarios a favor y enc ontra no se hicieron esperar, pues para muchos Yina está "obsesionada con las cirugías", mientras que para otros solo quiere verse cada vez mejor.



No obstante, Yina manifestó que no se hará nada en sus glúteos y que los dejará tal y como están. Incluso, le pedirá a uno de sus amigos que grabe la cirugía.