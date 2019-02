Este jueves Instagram se puso caliente y no precisamente por algún desnudo, sino por una fuerte pelea que hubo entre Marbelle y Andrea Valdiri.



Esta misma semana la intérprete de ‘Amor Sincero’ criticó el hecho que la bailarina se lanzara como cantante, comentario que hizo a raíz de la foto íntima que se filtró de Andrea y su ex Michael Ortega.



“Yo pensaría que en vez de tomarse fotos empelota, debería tomar unas clasecitas de canto. Dedicarse a la música no es como: Hoy me voy a poner unos calzones amarillos, eso no se hace así, hay que tener talento”, dijo Marbelle.



Al parecer, Valdiri se dio cuenta de esto porque en unas historias lanzó unas indirectas.



Con varios videos en sus historias se grabó bailando la canción “Collar de perlas” y después se defendió del anterior mensaje.



“Un mensaje para ti: mi amor, el que quiera bailar que baile, el que quiera presentar que presente el que quiera cantar que cante”, dijo señalando con un trapeador.



“Nunca subestimes el talento de alguien, haz lo que te dé la gana… trapea, trapea”, concluyó.





Con el mismo ‘modus operandi’ le contestó Marbelle, incluso también le agregó el trapero.



“Ay, muñequita barata, te invito para que mires, en muy pocos minutos te voy a dar o tuyo para que aprendas a responder como una dama. Ahh no, es que es muy difícil cuando no sé es una dama contestar como se tiene que hacer, pero bueno muñeca, ya te voy a dar lo tuyo…”, respondió.