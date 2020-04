Tata Becerra es hermosa y su matrimonio con Peter Manjarrés siempre es muy comentado, pues tienen dos hermosas niñas y se les ve muy enamorados.



Por estos días de cuarentena Tata Becerra aprovecha para mantenerse en forma y hacer ejercicio. Recientemente subió un video luciendo una licra blanca y un top y bailando con su esposo.









Sin embargo, no faltaron las críticas de algunas personas en redes y una mujer se atrevió a decirle “Yo tengo mejor cuerpo que tú y no me pongo con esas payasadas”.



No obstante, Tata Becerra no se quedó callada y le respondió: “Ajá, ¿y qué hago?”.







Muchos apoyaron a la esposa del vallenatero quien ha mostrado no solo un gran carisma, sino sencillez.