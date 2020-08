Tuiteros enfurecidos con Camilo por decir que Montería es “un pueblito pequeño”

Las redes no perdonan y esta vez Camilo vuelve a ser tendencia en Twitter y no por profesar su amor hacia su esposa, sino porque muchas personas se molestaron por un comentario que hizo en una entrevista cuando habló de Montería.

Se desconoce la fecha exacta de la conversación, pero en su respuesta dijo que él había vivido en un “pueblito pequeño llamado Montería”. Además, agregó que era una zona en donde “el cantautor, el artista no existen (…) un lugar en donde todo es mucho más artesanal, donde la agricultura y la labor de pueblo es protagonista”.

Cuando lo vi me ofendí ! Pero empezó a llover y se fue la luz !

No tuve porque ofenderme pic.twitter.com/1UGH0lU9gU — Migue Andocilla (@MigueAndocilla) August 10, 2020

La manera en que se refirió a la capital de Córdoba disgustó a muchos que no estaban de acuerdo con que se refiriera al lugar como un pueblito y que además dijera que no tenía artistas. Ellos opinan que Montería es una ciudad hermosa, con potencial y que no por nada la llaman ‘La perla del Sinú’.

Otros lo defendieron, pues pensaron que no era para tanto y que su mensaje fue mal interpretado.

Estos fueron algunos de los comentarios en Twitter:

Como todos vemos Montería / como la ve Camilo. pic.twitter.com/jN91fkTHf4 — Laura Victoria (@lau_vanegas) August 10, 2020

Pensar que cuando Camilo participó en el factor xs, Montería se unió para apoyarlo, los profesores del colegio donde estudiaba hacían campaña para que votaron por él. Hoy le parece un pueblito sin cultura musical — keyla Jiménez (@KeyJimenezF) August 10, 2020

Cuántos años tendrá Camilo sin venir a Montería? — Apolo (@APolo1139) August 11, 2020

Esa gente que piensa que Montería es un pueblo qué? Me dan ganas como de tirarles una Iguana. Pa que respeten. — CAMILITA (@camipuello) August 10, 2020

Súper mal Camilo, primero Monteria es una ciudad no un pueblo, y acá hay artistas muy bueno no se te olviden tus raíces — margarita garcia (@MaguiRose18) August 10, 2020

Camilo, te amo, pero no conoces Colombia. Si Montería te parece un pueblito chiquitico, te vas a ir pa’ atrás cuando recorras los municipios de los departamentos. — Marcela García Caballero (@marcelagarciacp) August 10, 2020

Entonces Montería es un pueblito pequeño, artesanal que se dedica a la Agricultura. El único pueblito pequeño y artesanal es tu cerebro. A este carajo le da vergüenza decir que vivió en Montería, la ciudad que le dio los votos para ganar un concurso que lo tiene hoy famoso. — luis cule 1988 (@luiscule19881) August 10, 2020