La mismísima Kim Kardashian inspiró el título de la nueva canción de Farina 'Me siento como una Kardashian'. Según reza la letra, la paisa se siente como una más de la poderosa familia ‘con una retaguardia 3D’, además, hizo referencia al video íntimo de la socialité estadounidense con un vocabulario bastante subido de tono.



Tan solo un minuto fue suficiente para exponer este palo producido por Alex Killer, que nos trae a una Farina en extremo atrevida, sin pelos en la lengua y que con palabras de grueso calibre dejó claro que no le teme a hablar de sexo.



No solo las Kardashian inspiraron a la artista, pues también mencionó al cantante Jason Derulo asegurando que quiere un guarda espaldas como él para ‘darle duro’.



El video, en el que Farina luce un pronunciado escote, ya cuenta con más de 846 mil reproducciones, incluso personajes de la farándula como Lina Tejeiro, Martina La Peligrosa y Juanse Quintero comentaron la publicación felicitando a la artista.