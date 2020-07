Yina Calderón hizo twerking con las nalgas al aire y barriendo su casa

Yina Calderón sigue dando de qué hablar cada semana después de cometer locuras en sus live de Instagram. La última fue cortarse el pelo en plena transmisión después que un usuario criticara su cabello.



Recientemente, subió un video bailando en hilo por toda la casa mientras barría, pero decidió hacer twerking batiendo sus nalgas al ritmo de electrónica.



Yina recibió muchos halagos por sus movimientos, pero también le llovieron críticas "por la forma de sus glúteos y porque los expone".









(sic) "Cual deprimida, cual que me afectan las críticas...perdón? Jamasssssss me van a hacer sentir mal, anoche estaba tomada hijos, le ofrezco una disculpa al rey de las extensiones porque conozco el amor con el que me puso el pelo, sorry si te hice sentir mal bb (espero me disculpes)...", escribió Yina en el post.



"Si tantas niñas te siguen que seas buen ejemplo no te puede quedar grande", "Busca pisquiatra, esos arranques no son normales", "Debes ponerte brasier en las nalgas", fueron algunos comentarios que le hicieron en redes.