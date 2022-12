El ‘cacharro’ de Lucho y Gloria cuando fueron a un RESTAURANTE fino por primera vez

Luisa Eduardo Díaz ‘Lucho’ y Gloria Vargas contaron una divertida anécdota cuando les preguntaron lo que habían hecho con el primer sueldo del exconcejal.

Recordaron que siempre habían querido entrar a famoso restaurante de Bogotá y cuando lograron hacerlo, les pasó un ‘cacharro’ que hoy recuerdan con humor.

Resulta que en el dichoso restaurante pidieron pastas. Cuando les sirvieron la mesa, les pusieron los cubiertos y uno de esos era una cuchara. “Venga señorita, ¿para qué me puso cuchara si yo no le he pedido sopa?”, fue lo que preguntó Lucho a la mesera que los atendió.

En ese momento, ‘Lucho’ y Gloria desconocían la función de ese cubierto para comer pasta. Elemento que se usa en para facilitar la enrollada de la pasta.

‘Lucho’ recuerda con humor ese momento que vivió en el restaurante que alguna vez se había prometido ir.

