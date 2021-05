Álvaro Uribe se salió de los chiros en entrevista con CNN sobre paro nacional

Álvaro Uribe Vélez protagonizó un incómodo episodio con el periodista Fernando del Rincón en el programa 'Conclusiones' quien lo indagó sobre la situación que se registra por el paro nacional en Colombia y la situación de violencia que vive el país.

"Expresidente Uribe yo he estado recibiendo desde la semana pasada y ayer el siguiente mensaje: 'nos están matando en Colombia Fernando'. Yo veo que usted es contundente con este mensaje en Twitter y he estado revisando sus mensajes, pero usted no es contundente con lo que hoy la comunidad internacional trae a la mesa. Usted no es contundente sentenciando los posibles abusos de la fuerza policial, el posible uso de armas de fuego cuando fueran necesarias", dijo Fernando del Rincón.

El periodista también recalcó lo dicho por Amnistía Internacional y la Unión Europea, entre otras organizaciones de la comunidad internacional, sobre lo que vive Colombia en medio de las protestas. Sin embargo, esto sacó de casillas al exmandatario, quien tildó al periodista de irrespetuoso.

“Muchos colombianos y colombianas se sienten ofendidos por la retórica de Álvaro Uribe Vélez, el expresidente". En ese momento Uribe lo interrumpió diciendo: ”Fernando yo no puedo aceptarle eso, usted me llama es a condenarme, usted no me llama para una entrevista, no le puedo aceptar esto”, dijo muy molesto Uribe.

El exmandatario colombiano continuó diciendo: “Usted no me está llamando a mí como periodista, usted me está llamando como político y no puedo aceptarle esto (...) Yo con mucho gusto le quiero responder todo, pero no con sus bravuconadas, yo le pido que me respete”, puntualizó

Publicidad

Vea la entrevista completa