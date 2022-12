¡Adriana Lucía ha dicho 'Vete' MUCHAS VECES! ¿A quién y por qué?

"Tu que pensabas que sin ti yo me moría, que si no estabas te llevabas mi alegría. Te aprovechaste de mis dudas, mi silencio. Sin darme cuenta me enredaste con todos tus sueños". Así empieza 'Vete', la nueva canción de Adriana Lucía con un mensaje de empoderamiento femenino y fomento de la autoestima.

De acuerdo con la cantante, este mensaje nace de sus propios desamores: "Veo que las mujeres tenemos historias muy similares. Empezamos tristemente a ligar nuestra felicidad con otras personas y pensamos: "Sin ti me muero, sin ti no soy nadie". Quería decirle a la gente que no nos vamos a morir. Un día dije 'Vete' y se es muy feliz cuando se hace lo que toca en el momento", aseguró Adriana Lucía.

Pero lo cierto es que esta canción no solo trata sobre las luchas románticas durante la vida, sino también acerca de todos los momentos donde hemos tenido que decirle 'Vete' a situaciones tóxicas:

"He tenido que renunciar a propuestas de trabajo, publicidad o cosas contrarias a mis convicciones éticas. Le he dicho 'Vete' a esa ola en la que uno se debe subir al ritmo que esté de moda. También a muchos personajes de la industria que para mí son malévolos. Aunque a mí también me han dicho vete", señaló la artista.

Con alrededor de 20 años de carrera, Adriana Lucía López Llorente, la costeña que conquistó el corazón de Colombia con canciones como 'Quiero que te quedes' y 'Llegaste tú´, nos deleita una vez más con su voz. Ahora mismo se encuentra trabajando en un álbum completo, que está previsto para inicios del próximo año.

