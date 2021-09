Alanis Morissette reveló que fue abusada por varios hombres cuando tenía 15 años

La cantante y compositora canadiense, Alanis Morissette, después de casi tres décadas, contó el lamentable hecho que vivió cuando apenas tenía 15 años de edad. En un documental de HBO titulado Jagged, se conocieron los aspectos más íntimos y privados de la artista, como lo fue el abuso sexual que sufrió por parte de varios hombres.

"Me tomó años de terapia admitir que había habido algún tipo de victimización de mi parte. Siempre decía que había consentido, pero después me recordaban que solo tenía 15 años. No puedes consentir a esa edad. Ahora pienso que todos son unos pedófilos, que fue una violación a una adolescente", aclara Morissette.

De acuerdo con The Washington Post, que tuvo acceso al documental antes de su estreno en el Festival Internacional de Cine de Toronto y que fue dirigido por Alison Klayman, la intérprete no dio detalles de sus agresores.

Además, Morisette cuestionó a la industria musical por su falta de apoyo en ese momento, ya que expresa que ella le contó a algunas personas sin embargo nunca la ayudaron. Para Sunday Times, la artista de pop detalló que "casi todas mujeres en la industria han sido agredidas, acosadas, violadas", recalcando que ocurre más en la música que en el cine.

"Mucha gente me pregunta: '¿Por qué esa mujer esperó 30 años?' que se vayan al carajo. Nadie espera 30 años. Nadie me escuchó, a mí y a mi familia me amenazaron", respondió Morissette decepcionada frente a las fuertes críticas que ha recibido.

Publicidad

La ganadora de siete premios Grammy, quien además logró reconocimiento internacional con 'Jagged Little Pill', álbum lanzado en 1995 y que vendió 33 millones de copias, afirmó que contó lo sucedido en su adolescencia, únicamente porque quería proteger la integridad de sus padres, hermanos y la de sus futuras parejas.