Andreina Fiallo dio MUESTRAS del hombre que ahora le roba el corazón

Andreina Fiallo parece estar mucho mejor tras la novela que ha sido la relación entre Fredy Guarín y Sara Uribe. Un video, una canción y un mensaje de amor son muestras de que la felicidad está llegando nuevamente a su vida.

Sin embargo, no ha revelado quién sería el afortunado que ahora roba sus suspiros. Teniendo en cuenta lo que escribió en Instagram, se podría deducir que está enamorada de un hombre que la hizo olvidar todas sus penas.

“Me has hecho ser quien soy, devolviéndome esperanzas y sueños, me he enamorado de mis días, de la vida y de lo que hay en ella. Me cambia de humor con una sonrisa, la fortuna fue mía por conocerle y estoy agradecida por esto, agradecida por él ...”, se lee en la descripción de la publicación.

Además, amenizó las imágenes con la canción ‘Abrázame muy fuerte’ de Juan Gabriel, pero en la voz de Marc Anthony.

“Cuando tú estás conmigo, es cuando yo digo, que valió la pena todo lo que yo he sufrido”, una frase que, por su experiencia, le va muy bien.

En varias publicaciones, la ex de Guarín ha expresado estar viviendo una nueva y feliz vida.

