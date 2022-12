¡Así podrá seguir las NOMINACIONES de los Premios Óscar!

El próximo 24 de febrero será la premiación de los Óscar, por eso es que mañana será el día en que se sabrán sus nominaciones oficiales. Para Colombia también será un momento importante por tener la posibilidad de un cupo con 'Pájaros de Verano'.

La ceremonia iniciará a las 5:30 am hora de Los Ángeles y a las 8:30 am hora de Nueva York. Allí se develarán los nominados a categorías tales como 'Mejor película de habla no inglesa', 'Mejor documental', 'Mejor banda sonora', 'Mejor cortometraje', entre otras.

'Pájaros de Verano'. la película de Ciro Guerra y Cristina Gallego, actualmente está preseleccionada al Premio Óscar 2019 junto con otras ocho precandidatas para luchar por ser la mejor película en lengua extranjera de este año.

'Roma' del director Alfonso Cuarón, 'The Guilty' de Gustav Moller y 'Shoplifters' de Hirokazu Koreeda son algunas de las otras películas que también han quedado en la preselección para este año.

¿Cuáles serán las nominadas?

Aquí en enlace oficial para seguir la transmisión de mañana:



