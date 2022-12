Foto de Marina Granziera en inicio del Mundial por la que más de una la ODIÓ

Marina Granziera fue una de las tantas periodistas que enviaron para cubrir el Mundial Rusia 2018, desde que viajó ha compartido en sus redes sociales varios de los mejores momentos.

Una foto de la inauguración del evento despertó envidia en más de una mujer. La brasilera publicó una imagen junto al cantante Robbie William, quien interpretó varios de sus temas en la apertura.

Publicidad

“Iniciando mi segundo mundial. Gracias @golcaracol y @bluradio. Orgullo total de estar en esta familia! Thank you @robbiewilliams you were so kind”, escribió la periodista.

Publicidad

De inmediato le llovieron comentarios de mujeres que aseguraron “odiarla” porque el artista es su amor platónico.

El británico fue tendencia en redes sociales por su presentación, por la pinta, el gesto obsceno y en las redes de Marina por ‘chicanear’.