¡Hasta siempre! celebridades se despiden de Vicente Fernández

La mañana de este domingo 12 de diciembre se dio a conocer la muerte del ídolo mexicano, Vicente Fernández .

Por medio de las redes sociales han sido muchos los artistas a nivel mundial quienes han dejado su mensaje de condolencias para la familia de el 'Charro de Huentitán', así como también han recordado algunos momentos que compartieron juntos.

Ricardo Montaner fue uno de los primeros en pronunciarse sobre la muerte del artista mexicano. En su cuenta personal de Twitter el cantante escribió "Ha partido a la eternidad don Vicente Fernández, su legado infinito seguirá sonando en los corazones de millones. Hombre amable y considerado con sus colegas. Paz don Vicente, paz a su entrañable familia».

Así mismo, el puertorriqueño Ricky Martín escribió en su Instagram "Estoy con el corazón roto. Don Chente conmigo fue un ángel toda la vida. El me quiso mucho y yo a él. Siempre que iba a Guadalajara venía a mis conciertos y lo único que me consuela el alma, en este momento, es que cada vez que nos veíamos le decía lo importante que era para mi".

Por su parte, el grupo mexicano Los Tigres del Norte se pronunciaron en la red social del pajarito "Hoy la música se viste de luto porque con mucho dolor nos toca despedirnos de uno de los grandes de la historia musical mexicana. Descanse en paz, Don Vicente Fernández. Siempre lo recordaremos y le damos gracias por el legado que nos deja a todos. Su palabra seguirá siendo ley".

El cantante de reggaetón Maluma también compartió en su cuenta de Instagram una foto con Vicente Fernández "Seguirás siendo EL REY. Un abrazo lleno de fuerza a su familia que tanto quiero y estimo".

Otro de los mensajes que encontramos en las redes es el de la actriz mexicana Florinda Meza , quien en su Twitter publicó una foto de el 'Charro de Huentitán' junto a una virgen y escribió "Mexicano hasta la médula, murió en 12 de diciembre. Que la Virgen lo reciba y lo lleve al cielo. Descanse en paz, Vicente Fernández".

Hace poco otro de los artistas nacionales que se pronunció con la muerte del interprete de 'Por tu Maldito Amor', fue Sebastián Yatra quien en su Instagram compartió un video junto a 'Chente' y Alejandro Fernández.

En su post él escribió "Don Vicente ♥️ te extrañaré y creo que hablo por muchos al decir que tu música y voz nos marcarán para siempre. Más bonito que todo, a mí que he tenido la oportunidad de conocerte a ti y a tu familia, me marcarán sus valores y su unión! Todas las noches que quiera tomarme un buen tequila y escuchar un poco de lo que es tu hermoso México, me estarás acompañando 🇲🇽🎶🐎 @alexoficial te abrazo fuerte a la distancia hermano del alma 🙏🏻 mucha fuerza y más unión que nunca para ustedes en estos momentos."

