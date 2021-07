¿Karol G volvió con Anuel AA? Los cantantes fueron vistos en Miami muy junticos y cariñosos

La expareja habría terminado su relación a mediados de abril de este año luego de estar cerca de dos años juntos y convertirse en una de las parejas más adoradas por sus admiradores. Sin embargo, algunos rumores parecen asegurar que retomaron su romance, pues recientemente fueron vistos juntos.

Según informaciones, la pareja habría terminado su relación por supuestas infidelidades del cantante de trap, y aunque su relación se mostraba fracturada, fue la pandemia y los diferentes compromisos musicales lo que ocasionó su distanciamiento.

Pero puede que todo haya quedado en un tiempo para estar solos, pues al parecer Karol G y Anuel AA fueron vistos nuevamente muy cercanos en una cena romántica del restaurante Papi Steak, en Miami.

La cantante que hace poco publicó un video polémico en el que se ve con sus amigos cantando a todo pulmón, al parecer despechada ha demostrado que posiblemente su amor hacia el trapero no se ha acabado.

Fue el programa ‘El gordo y la flaca’, de Univisión, el que confirmó la supuesta cercanía de los cantantes, pues aseguraron que una persona de su equipo los vio besándose el pasado 30 de junio durante la cena.

Tanya Charry, la periodista colombiana que trabaja en famoso programa de chismes aseguró que no es la primera vez que la pareja se ve luego de su rompimiento, “parece que ellos a veces, de vez en cuando, como que se ven para conversar a ver si vuelven, pero anoche (el 30 de junio) como que no les importó el sitio, no estaban en un lugar privado dentro del sitio, un restaurante muy famoso de carnes en la playa, en Papi Steak”, dijo la periodista.

Hasta el momento, ninguno de los artistas se ha pronunciado frente a los rumores, ni han confirmado alguna reconciliación. Por otro lado, a los cantantes se les ha visto en redes sociales muy activos con sus próximas presentaciones musicales.