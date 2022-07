Maluma se 'salió de los chiros' y sacó de su concierto a dos mujeres que estaban peleando

Maluma es uno de los cantantes de reguetón más grandes a nivel nacional e internacional y quien durante su presentación en España se mostró demasiado molesto e inconforme con dos mujeres que se encontraban en el público.

El cantante se encuentra dando fin a su gira en Europa, teniendo bastante éxito como suele ser en cada proyecto y tour que anuncia. A pesar de siempre dar lo mejor en cada show las situaciones externas lo envuelven pasando por momentos complicados e inconcebibles.

Durante la presentación del colombiano en Chiclana de la Frontera Cádiz en España, detuvo por completo su puesta en escena mientras interpretaba su exitosa canción ‘Mala mía’.

En un momento cantaba eufóricamente y se desplazaba a su vez por el escenario hasta llegar a uno de los costados, percatándose de un hecho que de inmediato le causo disgusto, quiso dejarlo pasar por alto para continuar cantando, pero no fue posible.

El famoso cantante con mucho carácter y un tanto enojado pidió parar la música y se dirigió a dos mujeres que estaban peleando entre el público con un tono fuerte, expresando respetar el show.

“¡Para un momento, para un momento! ¡Mike, para un momento, para un momento! Mira, yo no tengo un carajo de idea cómo se llaman ustedes, pero las que estuvieron peleando se van ya de mi concierto. ¡Se van ya, se van ya!”, dijo el artista.

Maluma en medio de su firme petición hacia las dos mujeres, no paró de expresar el alto nivel de enojo que le causo el hecho, mostrando gestos de descontento y despidiéndose varias veces de las fans que protagonizaron la pelea.

Al hablar claro para que se fueran las personas del lugar, los demás asistentes del concierto hicieron ruido y apoyaron las palabras del gran artista.

Entre sus primeras palabras el colombiano no aguantó y añadió: “Uno tan viejo y con esas güe#?&!, Ya. ¡Fuera! Aquí, solamente hay energía positiva".

Seguido de esto, Maluma continuó su presentación. El video grabado y compartido por uno de los precedentes se hizo viral causando una gran cantidad de comentario al respecto.

“Esa es la actitud... a comportarnos chicas que esa actitud no es de damas”, “Hizo muy bien, la gente va a disfrutar no para presenciar violencia!! Maluma ese atuendo no me gusto”, “Pero que les devuelvan la plata”, son alguno de los comentarios que escribieron los internautas.