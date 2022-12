Sara Uribe se da nueva oportunidad en el AMOR sin importar el qué dirán

Sara Uribe contó en su último programa con ‘Lo sé todo’, del canal Uno, que decidió darle una nueva oportunidad al amor, pues a pesar de toda la discordia que se generó al inicio de su relación con el futbolista Fredy Guarín es una persona que le trae alegría a su vida.

“Hoy me voy con la cara en alto y de frente para decirle a Colombia que permití que regresara a donde él (Fredy Guarín) debía estar en este momento. Asumí mis errores; le permití que lo hiciera; me perdoné; le pedí perdón a quien le fallé y Dios me dio la oportunidad de nuevo. No la voy a perder, no voy a dejar ir esa oportunidad”, dijo la presentadora a los televidentes y sus colegas.

No dio más detalles de lo que viene para ella, pero lo más probable es que viaje a China para encontrarse con el exvolante de la Selección Colombia.

“Ustedes lo conocen, es una historia que para mí marcó mi vida. Fredy es una persona a la cual admiro como un profesional, es un crack en lo que hace, por eso mi admiración y por eso me metí con él y si en este momento estoy tomando una decisión, y en algún momento me llegan a ver con él, es porque he decido formar mi vida, dedicarme a estar feliz”, expresó Uribe.

Finalmente dejó agradecimientos para todos sus colegas y gran beso a todos los que siguieron su trabajo en el programa.