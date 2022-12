Así le respondió Hassam al MÉDICO que se burló de su enfermedad

El humorista Hassam atraviesa por un duro momento en su vida después que le fuera diagnosticado un cáncer y su madre falleciera por la misma enfermedad.

Muchos famosos y humoristas lo llenaron de palabras solidarias en redes sociales y pidieron por su pronta recuperación.

Te puede interesar: El conmovedor MENSAJE de Hassam tras la muerte de su mamá

Sin embargo, por la crítica que había hecho Hassam al sistema de salud colombiano, un seguidor, al parecer un médico, le cuestionó en tono de burla: “Ahora si busca la ayuda de los médicos jajajaja el que escupe para arriba”.

Sin embargo, Hassam no se quedó callado y le contestó

“Pues los que me atendieron son muy buenos. No me imagino cómo trata a sus pacientes mi doc”.



Salud mental del personal médico, más deteriorada por la pandemia del coronavirus Medico referencia // FOTO: AFP

Muchos seguidores de Hassam lo alentaron a continuar su tratamiento y a hacer caso omiso a los malos comentarios.