Atracaron al exfutbolista Willington Ortiz en Bogotá

En el barrio El Prado, al norte de Bogotá , atracaron al exjugador de la selección Colombia Willington Ortiz.

El exjugador de Millonarios, América y Deportivo Cali fue victima de la delincuencia cuando se encontraba al frente de su restaurante.

Según relata ‘El viejo Willy’, varios sujetos que circulaban en una camioneta blanca y se hacían por policías lo llamaron para que se acercara y posteriormente lo robaron.

“Me llaman de un carro y yo me acerco y me empiezan a decir que había habido un robo. Me agarran y me dicen que les dé el dinero, que les entregue la cadena y él mismo me sacó la cadena y tuve que sacar la plata”, comenta en una entrevista con Noticias Caracol.

Curiosamente el atraco se presentó en plena luz del día cuando los peatones y ciudadanos transitaban por el sector.

Otro aspecto que indignó a Willy fue que cometieron el delito en frente de su restaurante El Rincón del Viejo Willy.

Las autoridades están tras la búsqueda de los delincuentes.