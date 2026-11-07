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¿Cuándo será Semana Santa 2027 en Bogotá? Secretaría de Educación confirmó fechas

El calendario escolar establece 40 semanas de trabajo académico y 12 semanas de receso estudiantil, dentro de las cuales se incluyen las vacaciones de Semana Santa.

Estudiantes saliendo de un colegio distrital en Bogotá, en relación con el anuncio de las fechas de Semana Santa
La Secretaría de Educación confirmó las fechas oficiales del calendario académico y los periodos de descanso, incluyendo la Semana Santa
Foto: imagen realizada con Gemini (IA)
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 7 de nov, 2026

El calendario escolar para 2027 comienza a definirse en Colombia. Sin embargo, hasta el momento, las fechas oficiales de vacaciones y recesos académicos que se conocen corresponden a Bogotá, donde la Secretaría de Educación estableció una programación de 40 semanas lectivas y 12 semanas de receso para los estudiantes.

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En la capital del país, el calendario fue oficializado mediante la Resolución 1230 del 27 de octubre de 2026, normativa que establece las disposiciones para el desarrollo de las actividades académicas en los establecimientos educativos oficiales.

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Es importante señalar que las fechas pueden variar en otras ciudades y departamentos, debido a que las secretarías de educación territoriales tienen la responsabilidad de definir sus respectivos calendarios escolares.

¿Cuándo es la Semana Santa en 2027 en Bogotá?

De acuerdo con el calendario establecido por la Secretaría de Educación de Bogotá, la Semana Santa de 2027 se celebrará entre el lunes 22 y el domingo 28 de marzo.

Durante estos días, los estudiantes de los colegios oficiales de la capital podrán disfrutar de su tradicional semana de receso escolar, mientras que los docentes y directivos tendrán un periodo destinado al descanso y las actividades institucionales, según la programación establecida.

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Para los estudiantes de otras ciudades del país, las fechas de vacaciones dependerán del calendario que establezca cada secretaría de educación.

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¿Cómo es el calendario escolar para 2027 en Bogotá?

Las 40 semanas de actividades académicas del año lectivo 2027 estarán distribuidas en dos periodos de 20 semanas cada uno, según la Secretaría de Educación de Bogotá. El primero comenzará el 25 de enero y finalizará el 20 de junio de 2027. Dentro de este periodo se encuentra la semana de receso correspondiente a Semana Santa.

Puedes leer: ¿Te deben la cuota de alimentos? PASO A PASO para reportar al deudor en el REDAM

Por su parte, el segundo periodo académico iniciará el 5 de julio y se extenderá hasta el 28 de noviembre de 2027. Asimismo, el calendario contempla cinco periodos de vacaciones y receso estudiantil, distribuidos de la siguiente manera:

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  • Receso de principio de año (2 semanas): del 11 al 24 de enero de 2027.
  • Semana Santa (1 semana): del 22 al 28 de marzo de 2027.
  • Vacaciones de mitad de año (2 semanas): del 21 de junio al 4 de julio de 2027.
  • Receso de octubre (1 semana): del 11 al 17 de octubre de 2027.
  • Vacaciones de fin de año (6 semanas): del 29 de noviembre de 2027 al 10 de enero de 2028.

¿Qué es la Semana Santa?

La Semana Santa es una conmemoración anual del cristianismo en la que se recuerda la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. También conocida como Semana Mayor, esta celebración tiene como momento central el Triduo Pascual, que comprende desde la misa de la Cena del Señor, el Jueves Santo, hasta el Domingo de Resurrección.

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Se trata de un periodo de profunda reflexión, fe y tradición para millones de creyentes en diferentes partes del mundo.

Durante estos días se realizan procesiones, representaciones del viacrucis y diferentes actos litúrgicos que varían de acuerdo con las costumbres de cada región. Además de su importancia espiritual y religiosa, esta celebración también es aprovechada por muchas familias para viajar, descansar y compartir tiempo juntos.

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