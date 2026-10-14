EN VIVO | Protestas en Bogotá: vías bloqueadas, estaciones cerradas y noticias de movilidad

La movilidad en la capital colombiana enfrenta una prueba de fuego. Sigue en este reporte EN VIVO las manifestaciones en Bogotá hoy 14 de octubre, una jornada de alta complejidad en el orden público con bloqueos viales que cambian minuto a minuto.

La Secretaría de Movilidad y la Policía de Tránsito intentan desviar el flujo vehicular, mientras miles de ciudadanos buscan alternativas para regresar a sus hogares.

Publicidad

Actualizaciones en tiempo real (Minuto a Minuto)

5:30 PM | Reapertura de troncales clave y balance de daños: La empresa TransMilenio confirma que se normaliza la operación en la Carrera Séptima, la Carrera Décima y la Calle 13 (Fontibón) . Los servicios duales retoman sus recorridos habituales. Sin embargo, la jornada ya deja cerca de medio millón de usuarios afectados y demoras críticas por congestión residual.

La empresa confirma que se . Los servicios duales retoman sus recorridos habituales. Sin embargo, la jornada ya deja cerca de y demoras críticas por congestión residual. 5:00 PM | Fuerte granizada dispersa la Plaza de Bolívar: Una intensa tormenta con granizada en el centro de Bogotá obligó a cientos de manifestantes a retirarse de la Plaza de Bolívar para buscar refugio. A pesar de esto, se mantiene un esquema de seguridad custodiado por la Policía Metropolitana.

Una intensa tormenta con obligó a cientos de manifestantes a retirarse de la Plaza de Bolívar para buscar refugio. A pesar de esto, se mantiene un esquema de seguridad custodiado por la Policía Metropolitana. 4:45 PM | Eje Ambiental continúa suspendido: Se mantiene el cierre total en las estaciones de Las Aguas y Museo del Oro debido a la persistencia de manifestantes y condiciones climáticas adversas en el sector.

Estado Actual de la Movilidad (Hora Pico)

Para los ciudadanos que inician su retorno a casa, este es el estado definitivo de las troncales:



Habilitadas con retrasos: Troncal Caracas, Carrera 10, Carrera 7 y Troncal Américas operan con normalidad en sus estaciones, pero registran alto flujo vehicular y retrasos en las rutas zonales del SITP. Cierre persistente: El Eje Ambiental es el único punto troncal que se mantiene sin servicio a esta hora. Monitoreo en el Sur: Movilidad reporta afectaciones intermitentes y desvíos preventivos en la Avenida Cali con Calle 43 Sur. Se sugiere usar la Avenida Guayacanes como alternativa de salida.

Estado de TransMilenio (5:35 PM)

Eje Ambiental (CERRADO): Las estaciones Las Aguas y Museo del Oro permanecen fuera de servicio por manifestantes en el centro.

Las estaciones permanecen fuera de servicio por manifestantes en el centro. Troncal Carrera 10 (HABILITADA): Se reabren las estaciones Bicentenario, San Bernardo, Policarpa, Ciudad Jardín, 1 de Mayo y Country Sur, pero operan con retrasos de hasta 40 minutos .

Se reabren las estaciones Bicentenario, San Bernardo, Policarpa, Ciudad Jardín, 1 de Mayo y Country Sur, pero operan con . Portal Américas (HABILITADO): Se normaliza por completo el paso y el servicio en todas las estaciones de la Troncal Américas.

Se normaliza por completo el paso y el servicio en todas las estaciones de la Troncal Américas. Carrera 7 y Calle 13: Operan con normalidad tras la dispersión de los planes tortuga.