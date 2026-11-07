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Estudiante atacó a joven con una jeringa en colegio; habría usado una sustancia psiquiátrica

En la localidad de Bosa se conoció el caso de una estudiante de 18 años que habría sido atacada por la espalda con una jeringa, tras lo cual perdió el conocimiento.

Mano sosteniendo una jeringa médica frente al fondo desenfocado de una institución educativa, en relación al ataque a un estudiante
Un estudiante atacó a un joven con una jeringa que contendría una sustancia psiquiátrica dentro de un colegio
Foto: imagen realizada con Google Flow (IA)
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 7 de nov, 2026

Una estudiante de 18 años fue víctima de un ataque por la espalda con una jeringa a la salida de la jornada escolar, en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá.

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El hecho ocurrió a las afueras de la sede A del Colegio Carlos Albán Holguín y generó preocupación entre las autoridades locales, que adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del caso.

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¿Cómo fue el ataque contra la estudiante con una jeringa?

El incidente se registró el jueves 29 de octubre de 2026, en inmediaciones de la calle 72 sur con carrera 79D, en una zona limítrofe entre los barrios Laureles y Los Naranjos.

Según los reportes conocidos, la joven fue abordada inesperadamente por la espalda y recibió una punción con una jeringa que contenía una sustancia desconocida. De acuerdo con información preliminar, el compuesto podría corresponder a un medicamento de uso psiquiátrico.

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Ante lo ocurrido, el rector del Colegio Carlos Albán Holguín, José Fernando Villete Alba, compartió un comunicado en el que se refirió al caso el 3 de noviembre. “Una de nuestras estudiantes recibió por la espalda y sin advertirlo una inyección que, según información, corresponde a un medicamento psiquiátrico”, se lee en el documento.

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Asimismo, indicó que, tras el incidente, la estudiante perdió el conocimiento, por lo que fue trasladada a un centro hospitalario. Según el comunicado, actualmente se encuentra bajo tratamientos preventivos.

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Por su parte, el subsecretario de Educación de Bogotá, Carlos Arturo Charria, confirmó la información al diario Q'hubo y señaló la importancia de que las autoridades establezcan quién fue el responsable del ataque y si se trata de una persona ajena a la institución, un compañero o alguien perteneciente a la comunidad educativa.

Comunicado del Colegio Carlos Albán Holguín tras ataque a una joven con una jeringa
Pronunciamiento del rector del colegio donde una joven sufrió el ataque con una jeringa
Foto: imagen tomada de redes sociales

¿Qué más se conoció sobre el ataque con una jeringa en Bosa?

En el comunicado, el rector también manifestó su rechazo a cualquier forma de violencia que atente contra la integridad física y emocional de los estudiantes. Además, hizo un llamado a las familias para reforzar las medidas de prevención y cuidado. Entre las recomendaciones, destacó la importancia de que los padres conozcan los recorridos, horarios, medios de transporte, personas con quienes se movilizan y lugares que frecuentan sus hijos.

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“Es importante conocer recorridos, horarios, medios de transporte, personas con quienes se movilizan y lugares que frecuentan”, señaló el directivo. También invitó a los jóvenes a mantenerse atentos a su entorno.

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Por otro lado, según denuncias comunitarias conocidas por el medio mencionado, se han reportado casos en los que grupos de personas interceptarían a jóvenes al término de las clases para despojarlos de sus pertenencias. Ante este panorama, las directivas del plantel solicitaron acompañamiento prioritario de la Policía Nacional, con el propósito de intensificar los patrullajes y la vigilancia en los alrededores de la institución.

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