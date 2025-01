¿Por qué la patrullera que golpeó a joven en Suba le pedía el IMEI de su celular?

El indignante acto de una patrullera de la Policía que golpea en el rostro a un joven que grababa una requisa despierta varias reacciones en Colombia, entre las que se destaca la del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien exigió a la institución investigar el caso y tomar las medidas disciplinarias en contra de la uniformada.

Y justo luego de que la Policía se pronunciara asegurando que los hechos serán investigados, se conoció la identidad del joven lesionado por la patrullera y además otros detalles sobre el hecho ocurrido en octubre de 2024.

Se trata de Sebastián, un joven de la localidad de suba quien, en diálogo con City Tv contó que los hechos se dieron el 14 de octubre y fueron cometidos por una patrullera del CAI Rincón, de la localidad, quien se habría alterado al percatarse que el hombre iba a registrar la requisa que le estaban haciendo.

En su testimonio el joven reveló que se demoró en dar a conocer los hechos públicamente por temor a represalias por parte de la patrullera quien presuntamente no fue sancionada tras la agresión y continúo en el mismo CAI por lo que el joven ha tenido que encontrársela varias veces y aguantarse que le pida el celular.

¿Por qué la patrullera le pidió el IMEI al joven que golpeó?

Los hechos quedaron evidenciados en dos videos que ya circulan por redes sociales y en los que en uno se ve el justo momento en que la uniformada lanza un bolillazo al rostro del joven que grababa el procedimiento, causándole una lesión en el pómulo que alcanzó a afectarle el ojo.

Pero hay un segundo video que llama la atención de usuarios en redes sociales y es el que graba a la patrullera insistiéndole al joven que le de el número IMEI de su celular (identificación única del dispositivo móvil).

Pues varios internautas infieren que la mujer, al caer en cuenta de su error de haber quedado grabada golpeando al hombre, habría intentado deshacerse de la prueba que quedó en ese celular.

"A través del IMEI la policía pensaba acceder al teléfono del joven para borrarle la evidencia", "Con el IMEI la Policía puede acceder al móvil del tipo y se lo dejan inservible", "Le pedía el IMEI para acceder a su teléfono y borrar la prueba", son algunos de los comentarios en redes sociales con deducciones de internautas sobre el por qué la patrullera, después de golpearlo, le insistía en que le diera este número.

Sin embargo cabe aclarar que también pudo tratarse de una verificación de rutina en la que la Policía puede solicitar este código para verificar la procedencia del celular y confirmar que sí pertenezca a la persona que lo porta.

Sin embargo, esta solicitud que hizo la uniformada luego de agredir al joven sigue siendo tema de discusión luego de que el propio agredido asegurara que la uniformada le retuvo su celular todo el día.

¿Patrullera retuvo el celular para borrar evidencia?

En entrevista el hombre agregó que el día de la agresión, no contenta con el bolillazo que le dió, la uniformada le habría quitado el celular y solo hasta varias horas después lo pudo recuperar en el CAI, donde además estuvo retenido durante dos horas.

"Ese día la patrullera quería hurtarme el celular, durante la requisa me decomisaron el celular sin explicación alguna y tuve que ir al CAI de Rincón a reclamarlo", narró el joven quien agregó que: "En medio de la pelea, ya para finalizar, yo le pedí mi celular y ella me dijo: ’Yo estoy en el CAI hasta las nueve de la noche, si usted no va por su celular, se jodió'”.

Además aseguró que el acoso de la uniformada habría continuado después de los hechos grabados en octubre; pues el joven dice que "cada vez que me ve me pide el celular".

“Yo cuando la miro prefiero irme para evitar un inconveniente”, expresó agregando que el golpe que le dio la patrullera le generó secuelas de salud como visión borrosa, ya que le rompió algunos vasos sanguíneos.

#BOGOTÁ . "Severo juetazo" 🤯 Imágenes del estado en el que quedó joven después de recibir bolillazo por parte de una uniformada de la Policía al parecer perteneciente al CAI Rincón, loc/Suba, que se molesto solo porque el joven empezó a grabarla a pesar de no haber sido grosero. https://t.co/TUuC69cZtS pic.twitter.com/JJlhbfkQBO — Colombia Oscura (@ColombiaOscura_) January 1, 2025