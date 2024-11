VIDEO: Este es el delincuente que lesionó a taxista mientras lo atracaba en Bogotá

La inseguridad en Bogotá vuelve a ser protagonista tras un nuevo caso de violencia registrado el pasado domingo 17 de noviembre en la localidad de Rafael Uribe Uribe. Dos hombres engañaron a un taxista para que realizara un servicio y, al llegar a su destino, lo sometieron con armas de fuego y cuchillos para robarle.

Este hecho quedó captado por las cámaras de seguridad del vehículo y fue compartido ampliamente en redes sociales, dejando en evidencia el rostro de uno de los agresores.

Los atacantes actuaban durante horas de baja circulación vehicular, solicitando servicios a través de aplicaciones los hacían llegar a zonas oscuras para perpetrar sus delitos. Una segunda víctima relató cómo fue abordado de manera similar:

"Me pidieron un servicio, abrieron la puerta, uno se subió adelante y el otro atrás. El de atrás me mostró una pistola, mientras el otro me intimidaba con un cuchillo. Me robaron todo lo que tenía de valor" , explicó el taxista en una entrevista con City Noticias.

Publicidad

Ambos casos ocurrieron en el barrio San Jorge de la localidad Rafael Uribe Uribe. El segundo conductor logró escapar y alertar a la Policía, desencadenando una persecución que resultó en la captura de uno de los asaltantes.

Gracias a la rápida denuncia de la última víctima, la Policía Metropolitana de Bogotá desplegó un operativo que permitió detener a uno de los ladrones. Durante su captura, se le incautó un arma de fuego y 160 mil pesos, parte del dinero robado. Sin embargo, su cómplice, identificado gracias a las cámaras de seguridad, continúa prófugo.

Publicidad

"Todo sucedió en cuestión de segundos, pero mi reacción fue clave para que las autoridades actuaran rápidamente" , destacó la víctima, quien agradeció la intervención policial.

Preocupación por los graves índices de inseguridad en Bogotá

Estos hechos han encendido las alarmas entre los conductores de servicio público. Las víctimas han solicitado mayor vigilancia en las zonas de riesgo y horarios nocturnos. La comunidad de taxistas expresó su temor frente al aumento de robos violentos en la ciudad, especialmente bajo estas modalidades de engaño.

Por su parte, la Policía de Bogotá informó que, en lo corrido del año, han logrado la captura de 733 personas por hurto y 163 por otros delitos, gracias a labores de patrullaje y denuncias ciudadanas.

Publicidad

El video del ataque, difundido por el concejal Leandro Castellanos, muestra la crudeza de la situación. En las imágenes, se escucha al conductor implorar: "Todo bien, no me haga nada" , mientras el ladrón lo amenazaba con un arma.