Caso Mauricio Leal: se conoce de cuánto podría ser la pena de Yhonier

En una reunión entre la Fiscalía, el abogado de víctimas y Yhonier Leal , confeso asesino del estilista Mauricio Leal y su mamá Marleny Hernández se socializó lo que sería el preacuerdo para reducir la pena del homicida.

Según informaciones, Yhonier pagaría entre 26 y 28 años de cárcel por asesinato de su hermano y su madre. Además, se conoció que el confeso asesino solicitó que su reclusión sea en un pabellón de alta seguridad en cualquier centro carcelario del país.

Publicidad

Además, el ente acusador le impuso una multa de 200 SMMV y le ordenó pedir perdón nuevamente a las víctimas.

El preacuerdo estaría sujeto al compromiso de que Yhonier entregue información sobre el doble homicidio y detalles de la investigación de la Fiscalía por el delito de lavado de activos.

Publicidad

Vale la pena mencionar que, durante la reunión el abogado de víctimas, Elmer Montaña, se opuso a este preacuerdo. Al parecer, las insistentes llamadas de Yhonier a sus familiares solicitando el retiro del jurista no han sido efectivas.

“En la socialización, la Fiscalía habló inicialmente de 25 y 26 años de prisión, la representación de víctimas insistió en que se imputara el delito tortura, pero la Fiscalía dijo que no. En relación con el documento que Yhonier habría obligado a firmar a Mauricio, me sorprendió enormemente que la Fiscalía dijera que no probaba nada y que ni con ese documento ni con los dictámenes de medicina legal sobre las pequeñas puñaladas que le ocasionaron a Mauricio, se pudiera llegar a imputar la tortura”, señaló el representante de víctimas.

Publicidad

Además, añadió: “Sin embargo, la Fiscalía propuso que en lugar de ello se incrementara la pena entre los 26 y los 28 años de prisión. Me opuse porque de lo que se trata es que haya verdad, que se reconozca que a Mauricio leal lo torturó Yhonier antes de matarlo”.

En los próximos días, la Fiscalía pondrá sobre la mesa a Yhonier Leal el preacuerdo y este deberá firmarlo o rechazarlo.

Publicidad