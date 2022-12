Test: Lo PRIMERO que te lavas cuando te bañas dice mucho de tu personalidad

La rutina de casi todas las personas en el mundo inicia con una fresca ducha que prende los motores para iniciar el día. Nada más rico que levantarse y limpiar el cuerpo con un buen baño, pero ¿sabías que la manera en que lo tomas habla de tu personalidad?

El portal Bioguia, que da consejos sobre salud, publicó un test en el define algunos rasgos psicológicos según la parte del cuerpo que las personas se bañan primero.

Elige la parte que bañas primero cuando entras a la ducha:

El pecho: lo tuyo es la practicidad. Para ti las cosas son como son y no hay de otra. Esto mismo te hace ser un poco impaciente con las personas que no piensan igual que tú y genera disgustos con otras personas.

Por otro lado, te gusta trabajar tranquilo, que no te molesten ni te den órdenes.

El pelo: eres un artista y soñador noche y día. Cuando un proyecto te apasiona no te detienes hasta alcanzarlo y no tienes problema en cambiar de estrategia si las cosas no salen como esperabas.

Eres una persona flexible y cambias de opinión si es necesario, pero lo que nunca cambiarán son tus valores.

Tu forma de ser atrae a otras personas por lo que te resulta fácil hacer amigos y conocer nuevas personas.

La cara: eres ambicioso y no te importan los medios con tal de conseguir tu meta. Siempre logras llegar al lugar que piensas es merecido, aunque eso te aleje de tus seres queridos. Pero no es que seas egoísta, lo que pasa es que tienes muy claro lo que quieres y luchas por obtenerlo.

Los genitales: eres una persona tímida e insegura. No sientes interés en hacer nuevas amistades, pero cuidas mucho a los que tienes.

Te gusta expresar tus emociones solo con personas que están en tu corazón.

Tienes un lado creativo, pero a veces la poca disciplina impide empezar o terminar proyectos que se han cruzado en tu camino.

Las axilas: eres trabajador y confiable. Sueles ser popular porque trabajas con mucha dedicación y siempre tienes tiempo para colaborar con tus colegas y ayudar a tus amigos.

No soportas que no te hablen con sinceridad, pues tú intentas ser lo más claro posible desde un principio y esperas lo mismo de los demás.

Los brazos o piernas: eres una persona humilde y con los pies sobre la tierra. Lavar primero estas partes del cuerpo también puede simbolizar fortaleza y autocontrol. No tienes miedo de expresar tus elecciones y preferencias.



