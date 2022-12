Cinco consejos para tener un PERFIL de redes sociales adecuado

Tener un perfil digital ya sea por gusto, por trabajo o porque te permite estar conectado con el mundo es indispensable para todos. Sin embargo, la cantidad de información que colocas en tus perfiles está al alcance de miles de personas y debes tener mucho cuidado con lo que publicas.





Con estos consejos aprenderás identificar qué compartir y qué no en tus cuentas personales:





1. Evita publicaciones negativas de tu trabajo: Por ninguna razón te desahogues en tus perfiles cuando hayas tenido un mal día. Y más aún, si tienes a tu jefe o compañeros en tus contactos. No publiques cosas personales en tu horario laboral, será mal visto.





2. ¿Tu perfil es personal o laboral? Quizá tengas un negocio y al mismo tiempo quieras hacer contactos con tus perfiles. Si es así, la mejor opción es abrir un perfil específicamente para eso, así tu negocio crecerá y tus cosas personales estarán lejos.





3. Pilas con lo que publicas de tus hijos: Es inevitable que quieras mostrar cada logro y etapa de tu hijo, pero subir fotos a internet no es tan confiable y menos cuando se trata de niños. Nunca publiques nombres de la escuela, ni actividades extra que ellos hagan.





4. Tus datos personales deben ser privados: Tus cuentas siempre deben estar privadas y solo tus amigos ‘conocidos’ deben acceder a tus publicaciones. Nunca anuncies fecha de nacimiento completa, teléfonos personales, direcciones y números de identidad.





5. Actualiza tu perfil: Al fin al cabo es tu imagen la que está en juego. Evita hacer publicaciones groseras o discusiones con malas palabras, la clave está en mantener siempre una actitud respetuosa. No olvides cuidar tu ortografía nunca sabes quién está pendiente de tus cosas y tal vez puedas conseguir trabajo.