Colombia ya tiene lista su nómina para enfrentar a Uzbekistán en el Mundial 2026

La Selección Colombia está lista para volver a la acción en una Copa del Mundo. Este miércoles 17 de junio, el equipo de Néstor Lorenzo debutará ante Uzbekistán en el Mundial 2026 y ya quedaron definidos los once jugadores que saldrán desde el inicio.

El partido es clave para las aspiraciones del combinado nacional, especialmente después del empate 1-1 entre Portugal y República Democrática del Congo, los otros integrantes del grupo K. Un triunfo permitiría a Colombia arrancar con ventaja en la tabla.

La principal novedad en la alineación está en el mediocampo. Gustavo Puerta fue el elegido para acompañar a Jefferson Lerma, mientras que Richard Ríos iniciará el compromiso desde el banco de suplentes.

Los titulares de Colombia ante Uzbekistán

Néstor Lorenzo apostó por una base de jugadores que vienen siendo habituales en su proceso.

La formación será con Camilo Vargas en el arco; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Janer Lucumí y Johan Mojica en defensa; Jefferson Lerma y Gustavo Puerta en la mitad de la cancha; Luis Díaz, James Rodríguez y Jhon Arias más adelantados; y Luis Javier Suárez como delantero.

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En ataque estarán varias de las principales figuras de la Selección. James Rodríguez será el encargado de manejar el juego ofensivo, acompañado por la velocidad de Luis Díaz y la movilidad de Jhon Arias.

Por su parte, Luis Javier Suárez se quedó con el puesto de delantero titular por encima de Jhon Córdoba y Juan Camilo 'Cucho' Hernández.

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Suplentes de Colombia

Entre las alternativas aparecen David Ospina, Álvaro Montero, Yerry Mina, Richard Ríos, Juan Fernando Quintero, Jorge Carrascal, Jhon Córdoba, Juan Camilo 'Cucho' Hernández, Jaminton Campaz y Carlos Andrés Gómez, entre otros.

Colombia vs. Uzbekistán EN VIVO hoy por el Mundial 2026 /Foto: IA

Con esta nómina, Colombia inicia su camino en el Mundial 2026 con la ilusión de comenzar sumando tres puntos frente a Uzbekistán y dar un paso importante en la lucha por avanzar a la siguiente ronda.

La Selección Colombia afronta este primer reto mundialista con la expectativa de sumar una victoria que le permita tomar confianza desde el inicio del torneo.

El cuerpo técnico apostó por una base de jugadores que han sido protagonistas durante el proceso de Néstor Lorenzo y que ahora tendrán la responsabilidad de responder en el escenario más importante del fútbol.

Frente a Uzbekistán, todas las miradas estarán puestas en el rendimiento de figuras como James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Arias, quienes liderarán el ataque cafetero. Con los tres puntos en juego y un grupo que arrancó muy parejo, Colombia intentará aprovechar la oportunidad para ubicarse en una posición favorable desde la primera jornada del Mundial 2026.

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