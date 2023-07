Edwin Cardona rompió el silencio y contó por qué América y no Atlético Nacional

El mercado de fichajes del futbol colombiano dejó varias polémicas, entre ellas la salida de Juan Fernando Quintero del Junior de Barranquilla, al parecer por diferencias con el técnico Hernán Darío 'Bolillo' Gómez; pero la noticia más importante fue la que dio el América de Cali , anunciando el fichaje de Edwin Cardona tras su salida del Racing de Avellaneda de la liga argentina.

El jugador fue anunciado y causó diferentes reacciones; la hinchada al parecer está contenta con su llegada, sobre todo porque se presume que su nombre sonó en Atlético Nacional , teniendo en cuenta su pasado en el club paisa y el aparente amor que este le tiene, pero finalmente el jugador aterrizó en la capital del Valle.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y entérate de las noticias más importantes. Lo mejor del humor, farándula y artistas en un solo lugar:👉🏻 https://lc.cx/ZeG6t6

Esto causó cierta polémica, pues el jugador habló públicamente de su deseo de volver a jugar en el cuadro antioqueño, ya que es hincha de este equipo, pero el presidente de Nacional, Mauricio Navarro, le salió al paso y dijo que el jugador no estaba en los planes del club, cerrándole las puertas y generando un ambiente hostil entre ambos, claramente creando malas opiniones por parte de hinchas y la prensa.

Publicidad

Precisamente fue gracias a esto que el volante dio una entrevista a un reconocido programa deportivo, donde habló de muchas cosas y evitó comentar sobre otras: “La gente que habló, no sé qué pueda pensar. Pero yo voy a hablar en el campo de juego. Puede ser mi única entrevista así, porque solamente quiere demostrarlo”, dijo Cardona empezando la entrevista.

En cuanto a su contratación con el América y las posibles insinuaciones del presidente del conjunto antioqueño sobre el tema dinero, el volante aclaro la situación económica: “Acá no vengo por dinero, no firmé un contrato, como lo están diciendo muchos periodistas por ahí, sobre lo que me voy a ganar. No es cierto, es totalmente falso y el que quiera preguntar lo que me voy a ganar, si quiere, se lo digo, no tengo problema. Públicamente, no lo voy a decir, pero si quiere, que venga y me lo pregunta”.

Finalmente, aclaró que llegó al América por otras cosas ajenas al dinero, ya que tenía oferta en Europa y Arabia, pero dejó claro que lo de Nacional no le importa y está enfocado en ser protagonista con los 'escarlatas': “Lo de Nacional lo dejo a un lado, no es tema mío. Le deben preguntar a la persona que dio en el momento sus declaraciones. Siempre estuve dispuesto, pero ahorita estoy enfocado en el América y muy agradecido con toda la gente”.

💥👹 “Estoy enfocado en América, estoy agradecido con toda la gente, el club hizo una labor muy grande, si mañana caigo me voy a volver a levantar”, Edwin Cardona, jugador de América.#SaqueLargoWIN pic.twitter.com/dAUQmNVwH5 — Saque Largo Win (@SaqueLargoWin) July 17, 2023

Publicidad

Te puede interesar: La historia de la canción Color Moreno