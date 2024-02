El obsceno gesto de Cristiano Ronaldo considerado "inmoral" por el cual fue sancionado

El célebre delantero portugués Cristiano Ronaldo fue sancionado con un partido de suspensión y una multa económica, tras un polémico incidente en el terreno de juego en la liga de fútbol saudí. El Comité Disciplinario de la Federación Saudí de Fútbol tomó la decisión después de que el jugador del Al-Nasr fuera acusado de realizar gestos considerados inapropiados durante un reciente encuentro contra el Al-Shabab, desatando una ola de críticas y un intenso debate sobre la conducta en el deporte.

La controversia surgió cuando Ronaldo, en un momento de efusiva celebración tras un gol clave de su equipo, realizó gestos que muchos interpretaron como obscenos. La acción no pasó desapercibida para los aficionados del Al-Shabab, quienes no tardaron en expresar su descontento. La federación, tras recibir una denuncia formal por parte del club afectado, procedió a una detallada revisión del caso, incluyendo el análisis de las imágenes televisivas del partido y la declaración del propio jugador.

La multa impuesta asciende a 10.000 riales saudíes, unos 2.666 dólares, una suma que, si bien no representa una carga significativa para el jugador, sí lleva consigo un peso disciplinario. Además, el Al-Nasr también ha sido sancionado económicamente en relación con el incidente, lo que subraya la seriedad con la que se está abordando el asunto.

Este episodio no es el primero en el que Ronaldo se ve envuelto en polémicas de este tipo, habiendo sido señalado en ocasiones anteriores por gestos similares. Estos incidentes han alimentado un debate más amplio sobre los límites de la conducta en el fútbol, especialmente en una liga que está ganando cada vez más atención internacional.

La respuesta de Cristiano Ronaldo

El astro portugués, enfrentado a las acusaciones, defendió su gesto como una manifestación de júbilo por el triunfo, negando cualquier intención ofensiva detrás de su acto. "He celebrado de esta manera en numerosas ocasiones en Europa, siempre como una expresión de alegría y nunca con el ánimo de faltar al respeto", se le atribuye haber dicho en su defensa. Sin embargo, el comité decidió que su conducta infringía el reglamento de disciplina y ética, imponiendo dicha sanción.

Pero después de esto la reacción de Ronaldo a la sanción no se hizo esperar. A través de las redes sociales, compartió una imagen suya en el gimnasio con un mensaje desafiante: "No puedo parar". Este comentario ha sido interpretado como una respuesta directa a la sanción, reflejando su determinación de no dejarse amilanar por este revés.

La decisión del comité ha sido respaldada por figuras prominentes del deporte en Arabia Saudita, quienes han subrayado la importancia de mantener el respeto y la integridad dentro del juego. "No importa cuán estrella seas, hay límites que no deben cruzarse", comentó Walid Al Farraj, presentador de un popular programa deportivo saudí, haciendo eco del sentir generalizado ante la situación.

