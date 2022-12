¡Golazos y victoria! Colombia derrotó a China 4-0

Una diezmada Colombia venció 4-0 este martes a una inferior China y se sacudió de una seguidilla de cinco partidos sin ganar, en un encuentro preparatorio para el Mundial de Rusia-2018 disputado en Chongqing.



El equipo del argentino José Pekerman, que no contó con ninguna de sus figuras de cartel, derrotó cómodamente a la selección del italiano Marcello Lippi, que no estará en la próxima Copa del Mundo, con goles de los atacantes Felipe Pardo (4), Carlos Bacca (60) y doblete de Miguel Borja (65 y 90).



El volante de primera línea Abel Aguilar, con visión de campo y salida limpia desde la mitad de la cancha, lideró en suelo chino a la tricolor, que no sintió las bajas de James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado, Falcao García y David Ospina.



Con toques rápidos, aperturas por los costados y presión en campo contrario, Colombia volvió al triunfo tras cinco meses de empates y derrotas entre amistosos y juegos clasificatorios.





La última victoria había sido el 13 de junio por 4-0 en un fogueo ante Camerún en Madrid. Desde entonces ajustó tres igualdades (Brasil, Venezuela y Perú) y dos retrocesos (Paraguay y Corea del Sur).