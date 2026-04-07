LINK para ver O'higgins vs Millonarios hoy: dónde y cómo ver el partido gratis

El fútbol continental regresa para el "Embajador". Este martes 7 de abril de 2026, Millonarios inicia su travesía en la fase de grupos de la Copa Sudamericana enfrentando a O'Higgins de Chile. El duelo, correspondiente a la primera jornada del Grupo C, se disputará en el estadio El Teniente de Rancagua, un enfrentamiento que promete emociones fuertes y una lucha táctica de alto nivel.

Si buscas cómo ver este encuentro, aquí te contamos todos los detalles para seguir la transmisión GRATIS online y por televisión.

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Link para ver el partido: O'higgins vs Millonarios

El pitazo inicial para el debut de Millonarios en Chile está programado para las 19:00 hora colombiana. Para quienes se preguntan cómo seguir las acciones minuto a minuto, existen varias opciones para disfrutar del encuentro desde cualquier dispositivo. La transmisión oficial en video está a cargo de la señal cerrada de ESPN y la plataforma Disney+

Si buscas alternativas gratis online, puedes seguir el relato emocionante de emisoras radiales que han volcado su contenido a plataformas digitales, donde transmitirán con la misma pasión este importante encuentro.

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Actualidad de los equipos

Millonarios llega a este compromiso internacional con la urgencia de revertir un presente irregular en el torneo local. El club viene de empatar contra Fortaleza y perder ante Jaguares en la Liga BetPlay, resultados que han generado críticas hacia el proceso de Bustos y han comprometido su clasificación a los playoffs en Colombia.

Por su parte, O’Higgins llega al partido tras no lograr superar al Deportes Tolima en la fase previa de la Copa Libertadores. Actualmente, el conjunto chileno ocupa la sexta posición en su liga nacional con 13 unidades.

Millonarios vs. Nacional /Foto: AFP

Tanto es así que su técnico advirtió que Millonarios es un "rival importante", mientras que Bustos calificó a los chilenos como un equipo "duro y bien trabajado". Por lo que este encuentro promete muchas emociones.



El regreso de Falcao García en Millonarios

Una de las noticias más esperadas por la hinchada albiazul es el regreso de su capitán y máximo referente, Radamel Falcao García, quien tras superar una lesión que lo mantuvo alejado de las canchas desde mediados de febrero, el "Tigre" forma parte de los 23 convocados para el viaje a Chile.

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Al punto que según los reportes, se espera que el delantero pueda sumar minutos en el tramo final del partido, posiblemente en los últimos 20 minutos. Además, el equipo bogotano cuenta con Contreras, considerado un especialista ante rivales chilenos.