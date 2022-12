¡Llegó el gran día! COLOMBIA se juega su cupo a octavos de final

Colombia quema las naves este jueves para conseguir uno de los dos boletos disponibles para los octavos de final de Rusia-2018 en lucha con Japón y Senegal, que amenazan su meta de repetir su histórico cuarto de final en el Mundial pasado.

El conjunto cafetero, con tres puntos, se medirá con el líder Senegal (4) y Japón, el otro aspirante, con igual puntaje que los africanos, jugará con la eliminada Polonia, que se propone no irse en cero de Rusia y sin que su goleador Robert Lewandowski regrese al menos con un consuelo.

Velocidad y derroche físico son las armas de los leones africanos y tenencia y toque del balón las de los sudamericanos. Un choque de estilos que los colombianos pueden definir a su favor si James Rodríguez,

Radamel Falcao García y Juan Fernando Quintero se adueñan del balón e imponen el ritmo.

"Vinimos por más, no sería un buen resultado no pasar. (La eliminación) no nos pasa por la cabeza. En estos momentos estamos haciendo todo para quedarnos (en el Mundial), somos muy optimistas", dijo el orientador José Pekerman en rueda de prensa en el Samara Arena, sede del encuentro.

Pero Japón también demostró que tiene sus armas para avanzar en al competencia: aguerridos como samurais, disputan cada balón como si fuera el último.

La mesa está servida: dos boletos para tres y Colombia está enfocada y decidida a no quedarse fuera.