"Lo importante es el amor por el fútbol, no la camiseta": Mauricio Ruíz, entrenador de Andrés Llinás

Ruiz es licenciado en Educación Física, trabajó con la escuela de Formación Deportiva del Club Deportivo los Millonarios durante 17 años y comenzó a trabajar con Andrés Llináz en el 2005, "si no estoy mal, él llegó a un curso vacacional con el papá y con la hermana", "me siento muy contento cada vez que lo veo jugar, le veo esa personalidad, esas habilidades que desarrolló y me pongo muy contento. Dios quiera que llegue más lejos", afirma Ruíz.

A partir de ese momento el jugador inició el proceso con él la escuela de formación. "Buen jugador, buena talla, él desde pequeñito tenía muy buenas capacidades, se veía porque él sobresalía en el grupo de la misma edad", agrega el entrenador.

Ruiz afirma cuál es su enfoque en el fútbol y recalca que es importante tener experiencia como jugador para saber guiar a los integrantes del equipo:

"Me parece que sí es bueno tener la experiencia como jugador, porque así ya se sabe cómo se siente la cancha. En la cancha se sienten muchos temores, se sienten muchos miedos, es una toma de decisiones. Si usted nunca ha tenido esa experiencia, pues es muy fácil juzgarlo desde la parte de la teoría, detrás de un escritorio", afirma Ruíz y agrega que le parece clave "el haber jugado y comprender qué se siente ganar, qué se siente perder, qué se siente empatar, qué se siente toda esa adrenalina dentro de un partido".

El entrenador afirma por otra parte, que el proceso es el punto focal de cualquier disciplina y hay que darle la importancia que se merece "A las personas que piensan que el fin es más importante que el proceso, tienen que hacer un pare, hacer un análisis, tener paciencia. Para el proceso hay que tener mucha disciplina, mucha paciencia, porque si nosotros pensamos solamente en el fin, nos vamos a llevar una decepción grandísima".

También cuenta que el "fútbol sin color" lo hizo junto al profesor Sebastián Pulido. Hicieron equipos de las mismas edades de Millonarios contra Santa Fe y en un tercer tiempo se cambiaban las camisetas de fútbol para defender al equipo opuesto.

"Nos quedó la conclusión de que los que estamos equivocados somos los adultos, no los niños. A veces los niños no se querían colocar la camiseta pero no era culpa de ellos, es culpa de lo que nosotros les hemos inculcado en cuanto a los equipos, el ser barristas o ser hinchas". "Si un niño de seis años me dice que él no se quiere colocar la camiseta de otro equipo, yo le diría que esto es una profesión y que él tiene que ser un gran profesional si le gusta el fútbol, porque hay futbolistas que van de equipo en equipo y eso eso no importa. Lo importante es el fútbol, el amor por el fútbol", agrega el entrenador.

Este entrenador reafirma la importancia de recordar que "independientemente del equipo o del color, se debe valorar el trabajo en equipo".

