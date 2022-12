Me duele el ALMA: Conmovedor mensaje de Fabra tras quedarse fuera del Mundial

Frank Fabra sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y quedó por fuera del mundial. Tras la devastadora noticia el jugador de la selección Colombia compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instragram.

“El sueño de niño, la ilusión de un pueblo llamado Nechi. Eso con lo que soñabas cuando pequeño corriendo descalzo en las calles de Nechi (…) Solo había un propósito ser parte de este sueño llamado mundial, luché, trabajé, me esforcé en mejorar, lo fui consiguiendo día a día hasta estar aquí y hoy con el corazón partido en 50 millones de pedacitos me quedo en la puerta más cercana sólo a un paso me duele el alma”, expresó.

El colombiano recordó su admiración por Cuadrado, Ospina, Zuñiga y otros jugadores de la Selección. Sin embargo, resaltó a Falcao García que sabe lo que es quedarse fuera de un Mundial por una lesión: Es mi espejo ahora porque lo vivió.

Al final, no sin antes agradecerle a sus seres queridos, concluyó su mensaje con palabras alentadoras llenas de fe y fortaleza: Dios me levantará (…) Quisiera decir miles de cosas, pero no me alcanzarían las palabras. Gracias por todos los mensajes bendiciones a todos. EL SUEÑO NO SE ACABA POR QUE DIOS ES MI GUIA Y MI CAMINO.

