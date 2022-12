¡Oficial! James Rodríguez ya tiene nuevo entrenador en Alemania

El exentrenador del Bayern Múnich, Jupp Heynckes, de 72 años, confirmó este jueves haber recibido una oferta del club bávaro para suceder a Carlo Ancelotti en el banquillo hasta final de la temporada, añadiendo que todavía no ha tomado una decisión.



"No es todavía claro ni definitivo", declaró el vencedor de la Liga de Campeones de 2013 con el Bayern al diario Rheinischer Post Online.



"Debo todavía analizar todo. Hace cuatro años y medio que dejé los banquillos en el Bayern y el fútbol continúa evolucionando", afirmó el técnico.



Retirado desde esa fecha, Heynckes afirma estar en forma y sentirse capaz de tomar el puesto, pero desea analizar con calma la propuesta y no ha dado una fecha para su respuesta.



En esta entrevista, el entrenador alemán confirmó que se ha reunido con el trío dirigente del Bayern Múnich, Uli Hoeness (presidente), Karl-Heinz Rummenigge (presidente del directorio) y Hasan Salihamidzic (director deportivo), que le ofrecieron "tomar el equipo hasta final de temporada".