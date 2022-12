Thierry Henry, el nuevo técnico del MÓNACO y de Falcao García

Campeón del mundo en 1998 y de la Champions con el FC Barcelona en 2009, Thierry Henry es uno de los mejores delanteros franceses de la historia, y aunque no siempre obtuvo el reconocimiento en su país, ahora regresa como técnico al Mónaco, donde se formó como futbolista.

Por delante de Raymond Kopa, Michel Platini o Zinedine Zidane. Thierry Henry, de 41 años, sigue siendo el máximo goleador de la historia de la selección francesa, con 51 goles en 123 partidos entre 1997 y 2010. Muy por delante de los 32, 27, 24 y 9 goles de Olivier Giroud, Karim Benzema, Antoine Griezmann y Kylian Mbappé.

¿Por qué entonces esta distancia con Francia, un país en el que

jugó entre 1994 y 1999 con su club formador, el Mónaco?

'Titi' se sintió más cómodo en Estados Unidos, donde finalizó su carrera en los New York Red Bulls, y sobre todo en Inglaterra, donde ejerció como comentarista para la cadena Sky Sports una vez colgó las botas.

"No muestro a menudo mis emociones, la prensa me lo ha reprochado a menudo, pero he aquí mi sentimiento, lo muestro por el club al que amo", declaró en 2011, en el momento de inaugurar la estatua que el Arsenal había levantado en su honor, como máximo goleador de la historia de los 'Gunners' (228 goles).