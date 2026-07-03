Ver Colombia vs. Ghana EN VIVO: Transmisión oficial online y GRATIS: Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA entra en su etapa más emocionante con el inicio de las rondas de eliminación directa. La Selección Colombia se mide ante su similar de Ghana en un vibrante compromiso correspondiente a los dieciseisavos de final.

Para los millones de fanáticos que buscan seguir las acciones de la Tricolor totalmente EN VIVO, la alternativa definitiva para no perderse ningún detalle desde territorio colombiano cuenta con el respaldo y la calidad del equipo periodístico deportivo más tradicional del país.

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El emocionante encuentro futbolístico cuenta con la cobertura de Caracol Televisión, la señal abierta que lleva las emociones de la cita orbital de manera gratuita a todos los hogares colombianos.

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Los aficionados pueden sintonizar el canal en sus pantallas principales para disfrutar del análisis especializado previo al pitazo inicial, las jugadas más destacadas minuto a minuto y las repeticiones instantáneas de los goles.

Transmisión digital y opciones de streaming

Quienes prefieren las plataformas portátiles o no se encuentran frente a un televisor tradicional disponen de herramientas dinámicas en internet. La señal online está disponible mediante el ecosistema oficial de Gol Caracol, el cual habilita la reproducción del evento en computadores, tabletas y teléfonos celulares.

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Adicionalmente, los usuarios pueden integrarse a la experiencia interactiva mediante Ditu de Gol Caracol, la renovada alternativa de distribución digital interactiva del canal que optimiza la conectividad, ofrece datos estadísticos en tiempo real y permite comentar las incidencias junto a miles de hinchas.

Predicción Colombia vs. Ghana: IA revela el marcador del Mundial /Foto: IA

El combinado nacional, comandado por sus principales figuras técnicas dentro del terreno de juego, busca certificar su clasificación hacia la ronda de octavos de final enfrentándose al exigente planteamiento físico del seleccionado africano. Al tratarse de un juego de eliminación directa, el margen de error es inexistente, lo que garantiza noventa minutos de alta intensidad competitiva.

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¿A qué hora juega Colombia vs Ghana?

La programación oficial establece que los espectadores deben conectarse de manera anticipada a la señal de Caracol Televisión para seguir el inicio de la transmisión en directo.



Horario de apertura: La antesala del compromiso arranca minutos antes de la hora del partido oficial, permitiendo revisar las alineaciones titulares confirmadas.

La antesala del compromiso arranca minutos antes de la hora del partido oficial, permitiendo revisar las alineaciones titulares confirmadas. Transmisión web: El streaming multiplataforma mediante las páginas de la cadena y Ditu de Gol Caracol se mantiene activo de forma simultánea a la emisión satelital de TV.

El streaming multiplataforma mediante las páginas de la cadena y Ditu de Gol Caracol se mantiene activo de forma simultánea a la emisión satelital de TV. Contenido complementario: Al finalizar el partido, las plataformas digitales ofrecerán las ruedas de prensa correspondientes, reacciones de los protagonistas de la Tricolor y análisis tácticos en frío.

Para evitar enlaces maliciosos, interrupciones molestas o publicidad invasiva durante el desarrollo del torneo, la recomendación de ciberseguridad es acceder exclusivamente a los portales oficiales de Gol Caracol. Manténgase conectado a la mejor señal y apoye al equipo nacional en su camino hacia la gloria.

EN VIVO | Colombia vs. Ghana