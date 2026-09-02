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Cayó MiLoto en Cali; estos son los números con los que un jugador se lleva $200 millones

MiLoto cayó en Cali y el jugador se lleva el premio mayor de $200 millones
MiLoto cayó en Cali y el jugador se lleva el premio mayor de $200 millones
/ FOTO: Creada por La Kalle con apoyo de Flow
Por: Liliana Pinzón Garzón
|
Actualizado: 2 de sept, 2026

Un ciudadano de Cali se convirtió en el ganador del premio mayor de MiLoto y se lleva la suma de $200 millones, luego de acertar los cinco números en el más reciente sorteo de este juego.

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De acuerdo con la información del sorteo, esta es la quinta ocasión en la historia de MiLoto en que el premio mayor cae en Cali.

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En esta oportunidad el premio cayó durante el sorteo número 0599 y los números ganadores fueron: 7, 15, 20, 29 y 31.

El tiquete ganador fue adquirido bajo la modalidad manual y vendido en un punto de venta físico del aliado Gane.

Cabe recordar que no se revelan mayores detalles del afortunado ganador para proteger su seguridad y evitar que se altere la reclamación del premio.

Por eso el nuevo ganador deberá confirmar los números de su tiquete con los mencionados como ganadores y si coinciden deberá con comunicarse con la Fiduciaria de Occidente para conocer el proceso de reclamación del premio. También puede consultar los requisitos y condiciones establecidos para el cobro a través de la página oficial de MiLoto.

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Entre el 20 de octubre de 2023 y el 30 de agosto de 2026, MiLoto ha entregado más de $59.603 millones en premios, correspondientes a 3.539.888 premios. Durante ese mismo periodo, el juego ha transferido más de $24.500 millones al sistema de salud del país.

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Los jugadores pueden adquirir MiLoto a través de la página oficial www.baloto.com, desde un celular o computador. También está disponible en más de 43.000 puntos de Su Red y SuperGIROS en Colombia y en las principales cadenas de grandes superficies.

Además, actualmente es posible cobrar premios de hasta $2 millones de Baloto, Revancha, MiLoto y Colorloto a través de la plataforma digital.

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