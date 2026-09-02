Cayó MiLoto en Cali; estos son los números con los que un jugador se lleva $200 millones

Un ciudadano de Cali se convirtió en el ganador del premio mayor de MiLoto y se lleva la suma de $200 millones, luego de acertar los cinco números en el más reciente sorteo de este juego.

De acuerdo con la información del sorteo, esta es la quinta ocasión en la historia de MiLoto en que el premio mayor cae en Cali.

En esta oportunidad el premio cayó durante el sorteo número 0599 y los números ganadores fueron: 7, 15, 20, 29 y 31.



El tiquete ganador fue adquirido bajo la modalidad manual y vendido en un punto de venta físico del aliado Gane.



Cabe recordar que no se revelan mayores detalles del afortunado ganador para proteger su seguridad y evitar que se altere la reclamación del premio.

Por eso el nuevo ganador deberá confirmar los números de su tiquete con los mencionados como ganadores y si coinciden deberá con comunicarse con la Fiduciaria de Occidente para conocer el proceso de reclamación del premio. También puede consultar los requisitos y condiciones establecidos para el cobro a través de la página oficial de MiLoto.

Entre el 20 de octubre de 2023 y el 30 de agosto de 2026, MiLoto ha entregado más de $59.603 millones en premios, correspondientes a 3.539.888 premios. Durante ese mismo periodo, el juego ha transferido más de $24.500 millones al sistema de salud del país.

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Los jugadores pueden adquirir MiLoto a través de la página oficial www.baloto.com, desde un celular o computador. También está disponible en más de 43.000 puntos de Su Red y SuperGIROS en Colombia y en las principales cadenas de grandes superficies.

Además, actualmente es posible cobrar premios de hasta $2 millones de Baloto, Revancha, MiLoto y Colorloto a través de la plataforma digital.