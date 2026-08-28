Cayó MiLoto en Tolima: estos son los números que dejaron un ganador de $260 millones

Colombia amanece con un nuevo millonario luego de que la suerte le brillara a un jugador en el municipio de Chaparral, en Tolima, quien acertó al premio mayor de MiLoto.

Se trata de un participante que acertó los cinco números ganadores del sorteo 0596 de MiLoto y se quedó con el premio mayor de $260 millones.

Según informó la entidad, el afortunado realizó su apuesta a través de Baloto.com, bajo la modalidad automática; además, esta es la primera ocasión en la que el premio mayor de este juego cae en el municipio de Chaparral.



Los números ganadores de MiLoto

La combinación que permitió obtener el acumulado de $260 millones estuvo conformada por los números:



02 - 12 - 18 - 31 - 35

Además del ganador del premio mayor, el sorteo número 0596 dejó más de 13.773 ganadores en diferentes categorías a nivel nacional.

El resultado convirtió a Chaparral en uno de los municipios que se suma a la lista de lugares donde ha caído el premio principal de MiLoto, desde el lanzamiento de este juego.

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El tiquete ganador fue adquirido de manera digital mediante la modalidad automática, una alternativa que permite realizar apuestas a través de la plataforma oficial de Baloto.

El afortunado ahora deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente para adelantar el proceso de reclamación o consultar los requisitos y condiciones establecidos para recibir el premio.

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MiLoto supera los $59.040 millones en premios entregados

Desde su lanzamiento, MiLoto ha pagado más de $59.040 millones en premios, según las cifras suministradas sobre la operación del juego.

Asimismo, entre el 20 de octubre de 2023 y el 23 de agosto de 2026, MiLoto ha transferido más de $24.295 millones al sistema de salud colombiano.

El canal digital también ha ganado participación entre los jugadores, mientras que la apuesta puede adquirirse a través de Baloto.com, además de los más de 43.000 puntos de Su Red y SuperGIROS en el país y en las principales cadenas de grandes superficies.

Con el sorteo 0596, Chaparral entra por primera vez en la historia de MiLoto como el municipio donde un jugador logró acertar la combinación completa y quedarse con el premio mayor de $260 millones.