Estos son los números que cayeron en Baloto Revancha; ganador se lleva $11.600 millones

Hay un nuevo millonario en Colombia quien ya disfruta de su suerte luego de atinarle a los números en el más reciente sorteo de Baloto Revancha.

Se trata de un jugador ubicado en Palestina, Caldas, quien se lleva un acumulado de $11.600 millones y se convierte en el nuevo ganador del premio mayor de esta modalidad de Revancha, tras acertar la combinación total del sorteo número 2701.

Esta es la segunda vez, en lo que va de 2026, que cae el premio mayor de Revancha y, además, marca un hecho inédito para el departamento de Caldas, donde por primera vez en la historia de Baloto un jugador obtiene el acumulado principal de esta modalidad.



Números ganadores de Revancha

La combinación que permitió al afortunado jugador quedarse con el premio mayor estuvo conformada por los números 02, 18, 19, 25 y 26, acompañados de la súper balota 8.



De acuerdo con la información suministrada sobre el sorteo, el tiquete ganador fue adquirido bajo la modalidad manual, a través de Baloto.com.

En total, el sorteo de Revancha dejó 25.390 ganadores, quienes recibieron más de $11.696 millones en premios entre las diferentes categorías.

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Baloto cae por primera vez a Caldas

El resultado del sorteo número 2701 tiene un significado particular para Caldas, pues es la primera ocasión en la que el premio mayor de Revancha queda en este departamento.

El ganador realizó su apuesta mediante de manera virtual y ahora deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente para conocer los pasos, requisitos y condiciones establecidos para reclamar el premio.

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Más de $418.000 millones entregados en premios

Las cifras acumuladas de Revancha muestran el volumen de recursos que ha distribuido el juego desde su implementación. Entre el 25 de mayo de 2022 y el 23 de agosto de 2026, la modalidad ha entregado más de $418.666 millones en premios a 11.833.813 ganadores en todo el país.

Durante ese mismo periodo, el juego ha transferido más de $258.461 millones al sistema de salud del país, de acuerdo con los datos proporcionados.

¿Dónde se puede jugar Revancha?

Los jugadores pueden adquirir Baloto Revancha a través de Baloto.com, utilizando un celular o computador. También está disponible en más de 43.000 puntos de Su Red y SuperGIROS en Colombia, además de las principales cadenas de grandes superficies.