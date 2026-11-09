Nequi sorprende a sus usuarios y saca un nuevo sistema de ahorro; así lo puedes usar

Nequi presentó Bolsillos Interesantes, una nueva alternativa dentro de sus cuentas de ahorro y depósitos de bajo monto. Esta herramienta permite a los usuarios separar dinero para alcanzar metas específicas, elegir un plazo de permanencia y conocer la rentabilidad desde el primer momento.

De igual forma, la plataforma explicó que esta experiencia opera de manera 100 % digital a través de su aplicación móvil.

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Reglas de la función Bolsillos Interesantes de Nequi

Inicialmente, la billetera digital estableció una serie de condiciones que los usuarios deben tener en cuenta antes de utilizar esta funcionalidad:

Condiciones iniciales: la rentabilidad, el plazo y las condiciones de uso se muestran desde la creación del bolsillo. El usuario puede establecer el monto y el tiempo que desea mantener el dinero. Una vez configurado, no es posible realizar abonos adicionales ni modificar el plazo seleccionado.

la rentabilidad, el plazo y las condiciones de uso se muestran desde la creación del bolsillo. El usuario puede establecer el monto y el tiempo que desea mantener el dinero. Una vez configurado, no es posible realizar abonos adicionales ni modificar el plazo seleccionado. Capacidad de ahorro: cada usuario puede mantener activos hasta 10 Bolsillos Interesantes de manera simultánea, adicionales a los 10 bolsillos sencillos tradicionales.

cada usuario puede mantener activos hasta 10 Bolsillos Interesantes de manera simultánea, adicionales a los 10 bolsillos sencillos tradicionales. Pago de rendimientos: al llegar la fecha de vencimiento acordada, los rendimientos se acreditan directamente en el Bolsillo Interesante. A partir de ese momento, la persona puede disponer libremente de su dinero.

al llegar la fecha de vencimiento acordada, los rendimientos se acreditan directamente en el Bolsillo Interesante. A partir de ese momento, la persona puede disponer libremente de su dinero. Disponibilidad del dinero: el capital no queda completamente inmovilizado. Si el usuario necesita retirar el dinero antes del plazo elegido, deberá retirar la totalidad del monto. En ese caso, no recibirá rendimientos, pero conservará el capital aportado inicialmente, sin penalizaciones sobre el saldo.



¿Cómo funciona la función Bolsillos Interesantes?

El monto mínimo para abrir un bolsillo será de $50.000, según informó la aplicación, mientras que el máximo que los usuarios podrán mantener en esta modalidad será de $20.000.000.

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La funcionalidad contará con plazos que van desde los 30 hasta los 365 días. Además, antes de confirmar la apertura, los usuarios podrán consultar la tasa de rentabilidad y la ganancia estimada.

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Los rendimientos se abonarán una vez se cumpla el plazo seleccionado. Cada persona podrá tener hasta 10 Bolsillos Interesantes activos al mismo tiempo, además de los 10 bolsillos estándar que ofrece la aplicación.

¿Por qué apareció la función Bolsillos Interesantes?

Esta alternativa responde a los resultados de una encuesta sobre bienestar financiero realizada por Nequi a sus clientes durante el segundo semestre de 2026.

De acuerdo con el estudio, la tranquilidad financiera está relacionada con la capacidad de organizar las finanzas y guardar recursos. El 69,7 % de los encuestados afirmó que ahorra pensando en su futuro, mientras que el 70 % cuenta con un fondo de respaldo para atender emergencias. Por su parte, el 62 % manifestó preocupación ante la posibilidad de que sus ahorros se agoten rápidamente.

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Al respecto, Manuel Congote, director de Inteligencia de Negocio de Nequi, afirmó que esta herramienta busca ayudar a las personas a organizar, cuidar y proyectar su dinero con flexibilidad.

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La activación de Bolsillos Interesantes se realizará de manera progresiva. En esta etapa inicial, el acceso estará destinado a quienes reciben su nómina a través de esta aplicación y a usuarios que administran activamente comercios o emprendimientos.

La billetera digital indicó que esta entrega por fases responde a criterios objetivos que permitirán evaluar el comportamiento de los usuarios antes de habilitar la funcionalidad de manera masiva.