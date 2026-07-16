Se confirma nuevo impuesto para viajar en avión; ya hay fecha de inicio

El Gobierno Nacional ha confirmado la implementación de un nuevo impuesto por viajar en avión hacia destinos internacionales. Aunque pueda parecer un trámite más, es vital que comprendas cómo afectará tu bolsillo y qué entidades están detrás de esta decisión.

Este gravamen se oficializó a través del decreto 0625 de 2026, una norma firmada por el Ministerio de Igualdad y Equidad durante la administración del presidente Gustavo Petro.

Puedes leer: Pasajera muerde a un policía durante discusión por su equipaje de mano; hay video

El objetivo principal de este recaudo no es otro que fortalecer los recursos destinados a la protección de los más vulnerables.



Específicamente, el dinero se dirigirá al Fondo contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, financiando planes de prevención contra delitos que afectan a la infancia en el país.



¿Cuándo empieza a cobrarse el nuevo impuesto de salida del país en Colombia?

Una de las dudas más frecuentes es la fecha exacta en la que verás este cobro reflejado. Según lo establecido, el impuesto entrará en vigencia 90 días después de la publicación del decreto.

Teniendo en cuenta que el documento fue firmado el pasado 19 de junio, el pago obligatorio comenzará a regir a partir del 17 de septiembre de 2026.

Este periodo de gracia de tres meses tiene una razón de ser: permitir que tanto las aerolíneas como las agencias de viaje y las entidades públicas definan los mecanismos internos para que el cobro y la transferencia de los recursos sean efectivos.

Así que, si compras tiquetes para volar después de esa fecha, prepárate para ver este ítem en tu factura.

Publicidad

¿Cómo se pagará este nuevo impuesto y de cuánto es el valor?

Para que no te lleves sorpresas en el aeropuerto, debes saber que no tendrás que hacer filas adicionales ni pagos en efectivo en los módulos de atención.

El impuesto de salida del país se cobrará al momento de la compra del tiquete aéreo.

Publicidad

Esto significa que las aerolíneas, las agencias de viajes y hasta las plataformas de comercio electrónico tienen la obligación de incluirlo en el precio final y avisarte claramente sobre este valor adicional en sus sitios web.

En cuanto al monto, se ha fijado en un dólar estadounidense (1 USD). Sin embargo, como tú pagas en moneda local, el valor final en pesos colombianos dependerá de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera que esté vigente el día en que realices la compra.

Por ejemplo, a mediados de 2026, con un dólar rondando los $3.450, ese sería aproximadamente el costo extra por pasajero.

¿Quiénes deben pagarlo y quiénes están exentos?

Este impuesto aplica para colombianos y extranjeros, ya sean residentes o no en el país, siempre que su ruta sea hacia el exterior. No obstante, existen excepciones importantes que debes conocer para evitar cobros indebidos:

Pasajeros en escala o conexión: Si solo estás de paso por un aeropuerto colombiano para seguir hacia otro destino internacional, no tendrás que pagar este impuesto.

Si solo estás de paso por un aeropuerto colombiano para seguir hacia otro destino internacional, no tendrás que pagar este impuesto. Personal de servicio: Los tripulantes y personal de las aerolíneas también están exentos de este cobro.

Finalmente, es importante destacar el papel de las autoridades. Mientras que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) es la entidad que recauda y administra los fondos para sus programas sociales, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) tendrá la tarea de fiscalizar, liquidar y sancionar a quienes no cumplan con el recaudo de este impuesto.

Como pasajero, tu única responsabilidad será informarte y verificar que el cobro se realice correctamente al adquirir tu vuelo.