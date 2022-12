Escandalosa venta de DISFRACES sexuales para niños en España

La comercialización del disfraz de ‘enfermera sexy’ como dice en el empaque, se hizo viral en redes sociales. Gracias a una usuaria quien alertó la venta del disfraz a través de Twitter, el público al que iba dirigido: niñas de 1 a 14 años.

Y es que no es para menos, en el paquete del disfraz aparece una niña en tacones, la cara maquillada y un atuendo no muy parecido al de una enfermera. Pero este no es el único caso, la misma empresa vende disfraces de bombera y de policía… en los que muestra al cuerpo de la niña mujer como un objeto sensual.

La asociación española de consumidores FACUA ha pedido a la fiscalía de Madrid que investigue a la empresa que comercializa el producto Disfraces Alegría SL, porque considera que esta publicidad “denigra y sexualiza el cuerpo de la mujer”.

