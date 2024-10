Esposa de Brayan Campo lo encaró por Sofía Delgado; esto fue lo que le respondió

El impactante caso Sofía Delgado no para de sorprender a Colombia, cada día se conocen nuevos detalles y ahora, Evelyn Rodas, la esposa de Brayan Campo, señalado como el principal responsable, decidió romper el silencio.

En su primera intervención pública, Evelyn compartió detalles que causaron gran controversia, revelando su perspectiva sobre los eventos y cómo vivió los días posteriores a la muerte de la menor.

¿Qué dijo Evelyn Rodas, esposa de Brayan Campo sobre el caso Sofía Delgado?

En una entrevista con Jay Alarcón, conocido creador de contenido en redes sociales, Evelyn Rodas explicó que nunca sospechó del comportamiento de su esposo, a pesar de las circunstancias que se presentaron. Según ella, "Brayan siempre me miraba a los ojos y me negaba tener relación alguna con el caso", una afirmación que la dejó en una posición de total confianza hacia su pareja.

"Yo me enteré de lo sucedido al día siguiente de su captura", confesó Evelyn Rodas.

"Siempre le pregunté si sabía algo, si estaba involucrado, y él lo negaba rotundamente" Evelyn Rodas

Evelyn expresó que las autoridades comenzaron a vigilar su casa de manera constante, lo que la hizo sentir que algo estaba fuera de lugar. "Me di cuenta de que las cosas ya no me estaban gustando, pero jamás pensé que él tuviera algo que ver en esto", comentó la esposa de Brayan Campo, claramente afectada por la situación.

Evelyn Rodas habló sobre lo que pasó con su esposo Brayan Campo y Sofía Delgado /Fotos: captura de pantalla Facebook Jay Alarcón- True Stories

¿Qué le respondió Brayan Campo a Evelyn Rodas?

En su relato, Evelyn explicó que Campo tenía una excusa constante para todo lo que sucedía. Según ella, Brayan aseguraba que las autoridades "lo querían involucrar en el caso debido a un proceso anterior", un caso del que ella ya tenía conocimiento.



"Él decía que todo era una trampa que le habían tendido", sostuvo Evelyn, refiriéndose a la investigación anterior por la cual Brayan Campo ya había pagado prisión por un hecho similar con otra menor también de nombre Sofía. "Brayan ya había estado preso un año y dos meses por algo que consideraba una injusticia", mencionó, y agregó que él solía justificarse argumentando que no quería volver a pasar por lo mismo.

"Yo le creí y lo justificaba", declaró Rodas, añadiendo que, aunque había indicios que podían despertar sospechas, ella confiaba plenamente en las explicaciones de su pareja. "Me daba esas razones y siempre encontraba una excusa para todo", afirmó.

Sofía Delgado y su mamá Lady Zúñiga / FOTO: Compuesta - tomadas de redes

A lo largo de la entrevista Evelyn dejó claro que no tenía idea de la magnitud del caso hasta después de la captura de Brayan Campo. "Jamás me imaginé que él pudiera estar involucrado", subrayó, visiblemente afectada por las acusaciones que ha recibido en redes sociales, donde muchos la han señalado de complicidad.

Aunque ha enfrentado fuertes críticas, insiste en que fue engañada y manipulada por las palabras de su esposo. Mientras el caso de Sofía Delgado continúa generando conmoción, la figura de Brayan Campo sigue siendo objeto de escrutinio, y las declaraciones de su esposa solo añaden más preguntas a una historia que parece estar lejos de su desenlace final.

Cronología del caso Sofía Delgado